اشتباكات بالرصاص الحي.. مصراوي يكشف حقيقة إصابة مصري في أحداث عين الحلوة

كتبت - سارة ابو شادي:

في صباح اليوم السبت، 9 سبتمبر 2023، أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية، مقتل مواطن وإصابة 3 آخرين، بينهم عامل مصري، في الاشتباكات الدائرة بمخيم عين الحلوة حسبة صيدا في لبنان، ونشرت الوكالة على موقعها الإلكتروني أنّ "الرصاص الطائش جراء الاقتتال الدائر في مخيم عين الحلوة حسبة صيدا غرب المخيم، أدى الى إصابة عامل مصري برصاص في قدمه".

مصراوي حاول الوصول إلى بيانات العامل المصري المصاب والذي وفقًا لبيان وكالة الأنباء اللبنانية تم نقله إلى المستشفى، وعن طريق أحد الناشطين في المدينة اللبنانية صيدا والذي يدعى وسام نبهان، حاولنا الوصول إلى بيانات العامل المصري لنكتشف فيما بعد أن الواقعة ليس بها أي مصريين.

فلسطيني الجنسية

بمساعدة الناشط اللبناني، تمكنا من التواصل مع أحد رجال قوى الأمن في تحري صيدا والذي عن طريقه ساعدنا في الوصول إلى بيانات المصابين، الذين أصيبوا صباح اليوم بالقرب من مخيم عين الحلوة وتم نقلهم إلى مستشفى الراعي بالمدينة.

البيانات التي حصلنا عليها أثبتت أنّ أحد الأشخاص المصابين في المستشفى يدعى محمد داوود المصري، من مواليد 1986 وهو فلسطيني الجنسية تحديدا من قطاع غزة.

لم تنته البحث بعد، في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء اللبنانية، قالت إن العامل المصري أصيب في حسبة صيدا، وتلقى رصاصة في قدمه على إثرها نقل للمستشفى، عن طريق أحد رجال الأمن أيضًا، تمكنا من معرفة أنّ المصاب في حسبة صيدا يدعى ممدوح الخلق وهو سوري الجنسية في العقد الخامس من عمره.

لذا ووفقا للناشط اللبناني، وسام نبهان، فإنه لا يوجد أي مصري الجنسية، مصاب نهائياً في الرصاص الطائش من إشتباكات مخيم عين الحلوة شرق مدينة صيدا جنوب لبنان.

بيان الوكالة اللبنانية

أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية اليوم السبت، مقتل مواطن وإصابة 3 آخرين، بينهم عامل مصري، في الاشتباكات الدائرة بمخيم عين الحلوة حسبة صيدا في لبنان.

وكشفت وكالة الأنباء اللبنانية، أنّ "الرصاص الطائش جراء الاقتتال الدائر في مخيم عين الحلوة حسبة صيدا غرب المخيم، أدى الى إصابة عامل مصري برصاص في قدمه".

ووفقا لوكالة الأنباء اللبنانية، فقد تم نقل المواطن المصري إلى المستشفى للعلاج، في حين أصيب اثنان وقتل آخر برصاصة طائشة، بالقرب من المسلخ في منطقة الغازية، ونقلت جثة القتيل الى مستشفى الراعي في صيدا.

كما جرح شخص في سينيق أمام محله لبيع قطع السيارات.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني، أن الاشتباكات المسلحة في مخيم "عين الحلوة" مستمرة، جنوبي لبنان، بين حركة "فتح" و"الإسلاميين"، ما أسفر عن سقوط 6 جرحى مدنيين، حسبما أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وتابعت الوكالة الوطنية للإعلام، في بيان لها أمس الجمعة، أنه فور اندلاع الاشتباكات المسلحة في مخيم عين الحلوة، أصدرت الجامعة اللبنانية بيانًا أكدت من خلاله إغلاق فروع الجامعة في مدينة صيدا، مع تأجيل الامتحانات المقررة اليوم إلى موعد لاحق.

وأوضحت الوكالة في تقرير آخر لها، أن عدد كبير من أهالي مخيم عين الحلوة نزحوا على خلفية تصاعد الاشتباك بين "فتح" و"الإسلاميين"، مشيرة إلى تصاعد وتيرة الاشتباكات إلى اشتباك مسلح تستعمل فيه القذائف الصاروخية والأسلحة الرشاشة.