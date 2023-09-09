"استمرار التوابع لعدة أشهر".. معهد الجيوفيزياء المغربي: الهزة الارتدادية الأولى كانت الأقوى



وكالات

أكد معهد الجيوفيزياء المغربي، اليوم السبت، أن الهزة الارتدادية الأولى بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد بقوة 6.9 درجة على مقياس ريختر، كانت الأقوى، مشيرًا إلى أن مستوى النشاط يتضاءل.

وتوقع معهد الجيوفيزياء المغربي، استمرار الهزات الارتدادية عدة أشهر، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه لا يتوقع هزات ارتدادية قوية في الأيام القليلة المقبلة.

ذكر معهد الجيوفيزياء المغربي، أن بعض المواقع التاريخية في مدينة مراكش تضررت جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في الساعات الأولى صباح اليوم.

وتواصل فرق الإنقاذ في المغرب عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض، جراء الزلزال المدمر الذي بلغت قوته 6.9 درجة على مقياس ريختر.

وأعلنت السلطات المغربية أن عدد الضحايا وصل إلى 1037 قتيلًا، و1204 إصابات، بينها 721 حالة حرجة وفق آخر حصيلة.