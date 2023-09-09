معهد الجيوفيزياء المغربي: تضرر بعض المواقع التاريخية في مدينة مراكش جراء الزلزال

وكالات

أكد معهد الجيوفيزياء المغربي، اليوم السبت، تضرر بعض المواقع التاريخية في مدينة مراكش جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في الساعات الأولى صباح اليوم.

وتواصل فرق الإنقاذ في المغرب عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض، جراء الزلزال المدمر الذي بلغت قوته 6.9 درجة على مقياس ريختر.

وأعلنت السلطات المغربية أن عدد الضحايا وصل إلى 1037 قتيلًا، و1204 إصابات، بينها 721 حالة حرجة وفق آخر حصيلة.