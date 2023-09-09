الجزائر تبدي استعدادها لتقديم المساعدات إلى المغرب إثر الزلزال المميت



الجزائر - (ا ف ب)

قررت الجزائر السبت فتح مجالها الجوي أمام الرحلات الإنسانية نحو المغرب إثر الزلزال العنيف الذي ضرب المملكة وأودى بحياة 1037 شخصا على الأقل حتى اللحظة. إضافة إلى ذلك أبدت "السلطات الجزائرية العليا، استعدادها لوضع كافة الإمكانيات المادية والبشرية، تضامنا مع الشعب المغربي الشقيق، وذلك في حال طلب من المملكة المغربية" وفقا لبيان صادر عن الرئاسة الجزائرية.

ذكر بيان للرئاسة الجزائرية السبت أن سلطات البلاد مستعدة لتقديم المساعدات الإنسانية للمغرب ووضع كافة الإمكانيات المادية والبشرية إثر الزلزال العنيف الذي ضرب مناطق في المملكة.

وحسب البيان فإن الجزائر ستفتح السبت مجالها الجوي أمام الرحلات الإنسانية والطبية إلى المغرب بعد الزلزال القوي هناك والذي أودى بحياة 1037 شخصا.

وقطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب قبل عامين.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيانها، إنها مستعدة لتقديم المساعدات الإنسانية وكل إمكانياتها المادية والبشرية تضامنا مع الشعب المغربي الشقيق، في حال طلب المغرب هذه المساعدة.