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زلزال المغرب.. توافد أعداد كبيرة من المغاربة على مركز التبرع بالدم في مراكش

06:07 م السبت 09 سبتمبر 2023

زلزال المغرب

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الرباط - (بي بي سي)

توافدت أعداد كبيرة من المواطنين صباح اليوم السبت في المغرب على مركز تبرع الدم في مدينة مراكش، وذلك استجابة لنداء وجهه المركز ليلا للتبرع لصالح المتضررين من الزلزال.

وكان المركز قد أعلن عقب الهزة الأرضية عن التعبئة لكافة الموارد البشرية واللوجستيكية لاستقبال المتبرعين.

ومع مطلع الساعات الأولى من صباح اليوم السبت بدأ يتكشف حجم المآسي التي سببها زلزال الحوز المدمر الذي ضرب بقوة مناطق جبلية واسعة في مراكش - آسفي.

وبدأت تعزيزات الوقاية المدنية والجيش والشرطة والطوارئ بالتحرك والانتشار في مناطق الزلزال.

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