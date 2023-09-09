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BBC

أمير الكويت يوجه بإرسال مستلزمات إغاثية للمغرب

05:06 م السبت 09 سبتمبر 2023

الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح

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الكويت- (د ب أ)

أعلن الديوان الأميري الكويتي، توجيهات أمير الكويت الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح، بتجهيز كافة المستلزمات الإغاثية للمملكة المغربية، لمواجهة تداعيات سلسلة الزلازل التي ضربت جنوبي المملكة.

وكلف مجلس الوزراء الكويتي، وزارة الخارجية، بالتنسيق مع وزارة المالية وجمعية الهلال الأحمر الكويتي والجهات التي تراها مناسبة، لإيصال المساعدات الإغاثية للمملكة المغربية لمواجهة تداعيات سلسلة الزلازل التي ضربت جنوبي المملكة.

ومن جانبه أصدر وزير الشؤون الاجتماعية الكويتي الشيخ فراس الصباح، تعميما للجمعيات الخيرية بإطلاق حملة إغاثة لمنكوبي زلزال المغرب.

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