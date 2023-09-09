الرئيس الألماني يعزي الملك محمد السادس في ضحايا زلزال المغرب

برلين- (د ب أ)

أعرب الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير عن "صدمته الشديدة" حيال الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب وأودى بحياة مئات الأشخاص.

وقدم شتاينماير اليوم السبت، العزاء للعاهل المغربي الملك محمد السادس، وأعرب باسم الشعب الألماني عن تعازيه في الضحايا وعن أمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

وكتب الرئيس مخاطبا الملك محمد السادس:" اتمنى لبلدكم بأكمله ولكم الكثير من القوة في أعمال الإنقاذ وإعادة إعمار البنية التحتية المدمرة والمباني. أفكارنا مع أقارب القتلى والمصابين".

وضرب زلزال، في وقت متأخر من أمس الجمعة، المملكة المغربية، مخلفًا 820 قتيلًا، و672 إصابة، بينها 205، حسبما أعلنت وزارة الداخلية المغربية في آخر بيان لها.

وأفادت وسائل إعلام مغربية، أن عشرات القتلى سقطوا جراء الزلزال المدمر في إقليمي ورزازات والحوز قرب مراكش بمملكة المغرب.

وأخلت إدارة المستشفى الجامعي محمد السادس، في مدينة مراكش جنوبي غرب العاصمة المغربية الرباط، جميع المرضى النزلاء بالمقر الرئيسي إلى مستشفى ميداني أقامته في ساحة المستشفى الجامعي، خوفًا من توابع الزلزال المدمر الذي ضرب مدينة مراكش وعدة مدن مغربية صباح اليوم السبت، مسجلًا 6.9 درجة على مقياس ريختر.