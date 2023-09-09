الداخلية المغربية: ارتفاع ضحايا زلزال المغرب إلى 1037 قتيلًا و1204 إصابات

وكالات

أعلنت وزارة الداخلية المغربية، ارتفاع عدد الضحايا إلى 1037 حالة وفاة، وإصابة 1204 جراء الزلزال، الذي وقع في وقت متأخر من أمس الجمعة.

وقالت الداخلية المغربية، إن عدد الضحايا وصل إلى 1037 قتيلًا، و1204 إصابات، بينها 721 حالة حرجة جراء الزلزال وفق آخر حصيلة أوردتها الوزارة.

وتابعت الداخلية المغربية أنه تم تسجيل 542 حالة وفاة في إقليم الحوز مركز الزلزال.

وضرب زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر عددًا من مناطق المغرب، في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، بينما كانت أكثرها تأثرًا الدار البيضاء ومراكش وأكادير والرباط.

ووفق وسائل إعلام محلية ودولية، استمرت الهزة الأرضية قرابة الدقيقتين، وتحدث شهود عيان عن انهيار عدد من المباني بالمدن القديمة في بعض المدن.

وأفادت وسائل إعلام مغربية، أن عشرات القتلى سقطوا جراء الزلزال المدمر في إقليمي ورزازات والحوز قرب مراكش بمملكة المغرب.

وأخلت إدارة المستشفى الجامعي محمد السادس، في مدينة مراكش جنوبي غرب العاصمة المغربية الرباط، جميع المرضى النزلاء بالمقر الرئيسي إلى مستشفى ميداني أقامته في ساحة المستشفى الجامعي، خوفًا من توابع الزلزال المدمر الذي ضرب مدينة مراكش وعدة مدن مغربية صباح اليوم السبت، مسجلًا 6.9 درجة على مقياس ريختر.