رغم الخلافات بشأن أوكرانيا.. زعماء مجموعة العشرين يتفقون على إعلان مشترك

نيودلهي- (د ب أ)

قال رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، اليوم السبت، إن زعماء مجموعة العشرين توصلوا إلى اتفاق على إعلان مشترك رغم الخلافات الرئيسية بينهم فيما يتعلق بحرب أوكرانيا.

وتابع مودي، أن قمة مجموعة العشرين أصبحت قمة الشعب، داعيًا دول العشرين إلى تبني حلول ملموسة للتحديات التي تواجهنا، ليس فقط للجيل الحالي وإنما للأجيال القادمة.

وأضاف رئيس وزراء الهند، "أنا واثق من أننا لدينا إجماع على مقترح تبني حلول ملموسة للتحديات، بموافقتكم، وقبل أن نواصل أود أن أدعو رئيس الاتحاد الإفريقي للانضمام إلى مجموعة العشرين".

وأشار مودي، أن رئاسة الهند لقمة مجموعة العشرين أصبحت رمزًا للدمج للجميع بروح أننا كلنا جميعًا داخل وخارج البلاد يجب أن نعمل معًا.

وأكد رئيس وزراء الهند، أن هناك تقريبًا 200 اجتماع قد تم عقدهم على مدار السنوات في البلاد بـ 60 مدينة هندية.

وانطلقت، اليوم السبت، أعمال القمة الـ 18 لرؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين، في العاصمة الهندية نيودلهي، للتباحث حول أبرز القضايا الدولية وتسريع التقدم الجماعي نحو التنمية المستدامة ودفع العمل المناخي وتحقيق توازن نمو الاقتصاد العالمي.

واختارت الهند شعار قمة هذا العام المرتكز على زهرة اللوتس، تحت عنوان "أرض واحدة – عائلة واحدة – مستقبل واحد"، ترى الهند أن الشعار والموضوع ينقلان رسالة قوية، وهي "السعي لتحقيق نمو عادل ومنصف للجميع في العالم".