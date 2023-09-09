الرئيس الفلسطيني يؤكد ضرورة تحقيق التهدئة في مخيم عين الحلوة بلبنان

رام الله- (د ب أ)

صرح الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، بأنه أصدر تعليمات مشددة بضرورة تحقيق تهدئة كاملة وشاملة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وأكد عباس، في بيان عقب تلقيه اتصالا هاتفيا من رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، لبحث الأحداث الجارية بمخيم عين الحلوة، ضرورة التزام الأطراف كافة بتحقيق التهدئة.

وبحسب البيان، شدد عباس على "حرصه على تحقيق هذه التهدئة، وأن يتم معالجة الأمور وفق القانون اللبناني، وبالتنسيق مع الدولة اللبنانية".

وتجددت اشتباكات مسلحة في مخيم عين الحلوة أول أمس الخميس، أدت إلى جرح أكثر من 20 شخصا، إضافة إلى تسببها في أضرار بالمباني والممتلكات ونزوح عشرات العائلات إلى خارج المخيم.

وكان المخيم شهد نهاية يوليو الماضي، اشتباكات بين عناصر من حركة "فتح" وعناصر من مجموعات إسلامية استمرت لأيام عدة، وأسفرت عن مقتل 11 شخصا وأكثر من 65 جريحا.