هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية تحذر من تسونامي محتمل بعد زلزال المغرب

وكالات

رفعت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم السبت، تقييم الخسائر المرتبطة بالزلزال الذي ‏ضرب المغرب، من "محتملة" إلى "خسائر كبيرة محتملة".‏

وكتبت هيئة المسح الجيولوجي، في بيان لها قائلة: "من المعروف أن الزلازل الكبيرة في جميع أنحاء منطقة البحر الأبيض المتوسط تنتج موجات تسونامي كبيرة ومدمرة".

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن هناك احتمالًا بنسبة 34 % أن يكون ما بين 100 إلى 1000 شخص قد لقوا حتفهم بعد الزلزال القوي في المغرب، الذي وقع أمس الجمعة.

بينما عززت الهيئة الأمريكية تقييمها للخسائر الاقتصادية، مضيفة أنه "من المحتمل وقوع أضرار جسيمة ومن المرجح أن تكون الكارثة واسعة النطاق".

وعلى الرغم وجود بعض الهياكل المقاومة، فإن المباني الأكثر عرضة للخطر هي الطوب اللبِن والطوب غير المسلح المبني من الطين".

وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فقد كان هذا أقوى زلزال يضرب هذا الجزء من الدولة الواقعة في شمال أفريقيا منذ أكثر من قرن.

وضرب زلزال، في وقت متأخر من أمس الجمعة، المملكة المغربية، مخلفًا 632 ضحية، حسبما أفادت تقارير تلفزيونية مغربية، نقلا عن وزارة الداخلية.

وأفادت وسائل إعلام مغربية، أن عشرات القتلى سقطوا جراء الزلزال المدمر في إقليمي ورزازات والحوز قرب مراكش بمملكة المغرب.

وأخلت إدارة المستشفى الجامعي محمد السادس، في مدينة مراكش جنوبي غرب العاصمة المغربية الرباط، جميع المرضى النزلاء بالمقر الرئيسي إلى مستشفى ميداني أقامته في ساحة المستشفى الجامعي، خوفًا من توابع الزلزال المدمر الذي ضرب مدينة مراكش وعدة مدن مغربية صباح اليوم السبت، مسجلًا 6.9 درجة على مقياس ريختر.