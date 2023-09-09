سكان 7 ولايات جزائرية شعروا بزلزال المغرب
الجزائر- د ب أ)
أعلن جهاز الدفاع المدني في الجزائر، عدم تسجيل ضحايا على خلفية الزلزال الذي ضرب مدينة مراكش المغربية مساء أمس الجمعة، وخلف مئات القتلى والجرحى.
وقال الجهاز المعروف محليا باسم الحماية المدنية، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك"، إن سكان سبع ولايات جزائرية شعروا بالزلزال الذي ضرب المغرب مساء أمس الجمعة.
وأضاف الجهاز، أن الجهات التابعة له قامت بعملية استطلاع في ولايات تندوف، وبني عباس، وتيميمون، وبشار، والنعامة، وتلمسان وسيدي بلعباس، دون أن تسجل أية خسائر.
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