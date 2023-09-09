الصحة العالمية: تضرر أكثر من 300 ألف شخص جراء زلزال المغرب

وكالات

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنه تضرر أكثر من 300 ألف شخص جراء زلزال المغرب، حسبما أفادت فضائية العربية.

وارتفع عدد القتلى إلى 820 قتيلًا، و672 إصابة، بينها 205 حالات خطيرة جراء الزلزال، بحسب وزارة الداخلية المغربية.

وقالت الداخلية المغربية، في بيان لها، اليوم السبت، إنه تم تسجيل 394 حالة وفاة في إقليم الحوز مركز الزلزال، و271 وفاة في إقليم تارودانت، و91 وفاة في شيشاوة، و13 وفاة بمراكش.

وضرب زلزال، في وقت متأخر من أمس الجمعة، المملكة المغربية، مخلفًا 632 ضحية، حسبما أفادت تقارير تلفزيونية مغربية، نقلا عن وزارة الداخلية.

وأفادت وسائل إعلام مغربية، أن عشرات القتلى سقطوا جراء الزلزال المدمر في إقليمي ورزازات والحوز قرب مراكش بمملكة المغرب.

وأخلت إدارة المستشفى الجامعي محمد السادس، في مدينة مراكش جنوبي غرب العاصمة المغربية الرباط، جميع المرضى النزلاء بالمقر الرئيسي إلى مستشفى ميداني أقامته في ساحة المستشفى الجامعي، خوفًا من توابع الزلزال المدمر الذي ضرب مدينة مراكش وعدة مدن مغربية صباح اليوم السبت، مسجلًا 6.9 درجة على مقياس ريختر.

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