أردوغان يعلن وقوف تركيا إلى جانب المغرب بعد الزلزال المدمر

إسطنبول- د ب أ)

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، وقوف بلاده بكل إمكاناتها إلى جانب المغرب عقب كارثة الزلزال.

وقال أردوغان، في بيان على منصة "إكس"، "أتقدم بأطيب تمنياتي بالسلامة إلى كافة أفراد الشعب المغربي المتضرر من كارثة الزلزال"، بحسب وكالة أنباء الأناضول التركية.

وقال "في هذا اليوم العصيب نقف إلى جانب أشقائنا المغاربة بكل إمكاناتنا المتاحة".

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز بالمملكة إلى 632 قتيلا و329 مصابا.