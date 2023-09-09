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BBC

رئيس الوزراء الهندي يدعو دول العشرين لتبني حلول لمواجهة التحديات

11:14 ص السبت 09 سبتمبر 2023

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي

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وكالات

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، إن قمة مجموعة العشرين أصبحت قمة الشعب، داعيًا دول العشرين إلى تبني حلول ملموسة للتحديات التي تواجهنا، ليس فقط للجيل الحالي وإنما للأجيال القادمة.

وتابع رئيس وزراء الهند خلال كلمته في افتتاح قمة مجموعة العشرين، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، "أنا واثق من أننا لدينا إجماع على مقترح تبني حلول ملموسة للتحديات، بموافقتكم، وقبل أن نواصل أود أن أدعو رئيس الاتحاد الإفريقي للانضمام إلى مجموعة العشرين".

وأشار مودي، أن رئاسة الهند لقمة مجموعة العشرين أصبحت رمزًا للدمج للجميع بروح أننا كلنا جميعًا داخل وخارج البلاد يجب أن نعمل معًا.

وأكد رئيس وزراء الهند، أن هناك تقريبًا 200 اجتماع قد تم عقدهم على مدار السنوات في البلاد بـ 60 مدينة هندية.

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