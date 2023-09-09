إعلان

BBC

الداخلية المغربية: الجيش يساعد فرق الحماية المدنية في عمليات الإنقاذ

10:59 ص السبت 09 سبتمبر 2023

وزارة الداخلية المغربية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات

أعلنت وزارة الداخلية المغربية، أن قوات الجيش تسخر كل إمكانياتها لدعم عمليات الإغاثة في المناطق المتضررة من الزلزال، حسبما أفادت العربية.

وقالت وزارة الداخلية المغربية، إن قوات الجيش تساعد فرق الحماية المدنية في عمليات الإنقاذ.

وضرب زلزال، في وقت متأخر من أمس الجمعة، المملكة المغربية، مخلفًا 632 ضحية، حسبما أفادت تقارير تلفزيونية مغربية، نقلا عن وزارة الداخلية.

وأفادت وسائل إعلام مغربية، أن عشرات القتلى سقطوا جراء الزلزال المدمر في إقليمي ورزازات والحوز قرب مراكش بمملكة المغرب.

وأخلت إدارة المستشفى الجامعي محمد السادس، في مدينة مراكش جنوبي غرب العاصمة المغربية الرباط، جميع المرضى النزلاء بالمقر الرئيسي إلى مستشفى ميداني أقامته في ساحة المستشفى الجامعي، خوفًا من توابع الزلزال المدمر الذي ضرب مدينة مراكش وعدة مدن مغربية صباح اليوم السبت، مسجلًا 6.9 درجة على مقياس ريختر.

سوق مصراوى

وزارة الداخلية المغربية الحماية المدنية الزلزال الزلزال المدمر زلزال المغرب اليوم

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الجارديان: زلزال المغرب دمر مواقع أثرية هامة مُدرجة على قائمة اليونسكو
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

- تغطية خاصة.. زلزال المغرب يخلف دمارًا وعشرات الضحايا والمفقودين