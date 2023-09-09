الداخلية المغربية: الجيش يساعد فرق الحماية المدنية في عمليات الإنقاذ

وكالات

أعلنت وزارة الداخلية المغربية، أن قوات الجيش تسخر كل إمكانياتها لدعم عمليات الإغاثة في المناطق المتضررة من الزلزال، حسبما أفادت العربية.

وقالت وزارة الداخلية المغربية، إن قوات الجيش تساعد فرق الحماية المدنية في عمليات الإنقاذ.

وضرب زلزال، في وقت متأخر من أمس الجمعة، المملكة المغربية، مخلفًا 632 ضحية، حسبما أفادت تقارير تلفزيونية مغربية، نقلا عن وزارة الداخلية.

وأفادت وسائل إعلام مغربية، أن عشرات القتلى سقطوا جراء الزلزال المدمر في إقليمي ورزازات والحوز قرب مراكش بمملكة المغرب.

وأخلت إدارة المستشفى الجامعي محمد السادس، في مدينة مراكش جنوبي غرب العاصمة المغربية الرباط، جميع المرضى النزلاء بالمقر الرئيسي إلى مستشفى ميداني أقامته في ساحة المستشفى الجامعي، خوفًا من توابع الزلزال المدمر الذي ضرب مدينة مراكش وعدة مدن مغربية صباح اليوم السبت، مسجلًا 6.9 درجة على مقياس ريختر.