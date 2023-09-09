مجموعة الـ20 توافق على انضمام الاتحاد الأفريقي إليها

نيودلهي- (د ب أ)

قال رئيس وزراء الهند ناريندا مودي، إن مجموعة العشرين لكبرى الاقتصادات المتقدمة والصاعدة في العالم وافقت على انضمام الاتحاد الأفريقي إليها.

وتنطلق القمة الـ18 للمجموعة في نيودلهي اليوم، وتستمر يومين.

وقال مودي، "بموافقتكم جميعا، أود أن أدعو رئيس الاتحاد الأفريقي إلى تبوأ مقعده كعضو دائم في مجموعة العشرين".

وإثر ذلك، توجه رئيس جزر القمر غزالي عثماني، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، إلى مودي وعانقه.

ومن المتوقع أن تعزز هذه الخطوة الدور الذي تلعبه دور الجنوب العالمي، وكانت بمثابة طموح لرئيس الوزراء الهندي.

وحتى الآن، فإن التكتل الإقليمي الوحيد العضو في مجموعة العشرين هو الاتحاد الأوروبي والذي يمثله في قمة نيودلهي، رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة المفوضية أوروسولا فون دير لاين.