مصر تعرب عن بالغ تعازيها للمغرب في ضحايا الزلزال المدمر

مصراوي

أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم 9 سبتمبر 2023، عن خالص تعازيها للمملكة المغربية الشقيقة في ضحايا الزلزال المدمر، الذي ضرب عدداً من الأقاليم والمدن المغربية مساء أمس الجمعة، الموافق 8 سبتمبر الجاري، مما أسفر عن سقوط مئات الضحايا والمصابين، ووقوع خسائر مادية كبيرة.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية، على أنّ مصر تعرب على تضامنها الكامل مع المملكة المغربية، حكومةً وشعباً، في مواجهة الآثار المدمرة لهذا الحادث المروع والمصاب الأليم، ومواساتها لأسر الضحايا من أبناء شعب المملكة المغربية الشقيق، داعيةً المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، ومتمنيةً الشفاء العاجل لكافة المُصابين.

وأفادت وسائل إعلام مغربية، أن عشرات القتلى سقطوا جراء الزلزال المدمر في إقليمي ورزازات والحوز قرب مراكش بمملكة المغرب.

وأكدت مصادر مغربية مطلعة، مصراوي اليوم السبت، أن مدينة مراكش، جنوبي غرب العاصمة المغربية الرباط، سُجلت ضمن أكثر المناطق المغربية تضررًا بالزلزال. وأكدت المصادر أن عدة مباني في المدينة انهارت، بينما وقعت تشققات في بعض الطرق، وهرع الآلاف من السكان إلى الشوارع خوفًا من توابع الزلزال.

وقد أخلت إدارة المستشفى الجامعي محمد السادس، في مدينة مراكش جنوبي غرب العاصمة المغربية الرباط، جميع المرضى النزلاء بالمقر الرئيسي إلى مستشفى ميداني أقامته في ساحة المستشفى الجامعي، خوفًا من توابع الزلزال المدمر الذي ضرب مدينة مراكش وعدة مدن مغربية صباح اليوم السبت، مسجلًا 6.9 درجة على مقياس ريختر.

زلزال بقوة 6.8 ريختر يضرب عدة مدن مغربية

استمر 54 ثانية.. تفاصيل جديدة عن زلزال المغرب المدمر (فيديو وصور)

خاص| أسر مغربية تفر من الزلزال إلى شوارع مدينة مراكش (صور)

خوفًا من توابع الزلزال المدمر.. إخلاء مرضى المستشفى الجامعي في مراكش (صور)

تشققات بالطرق وانهيارات.. مراكش أكثر المدن المغربية تضررًا بالزلزال المدمر (صور)

في سنة كبيسة.. حكاية زلزال ضرب المغرب قبل ٦٣ عاما وأودى بحياة 15 ألف شخص (صور)

زلزال المغرب.. 296 حالة وفاة في الحوز ومراكش وورزازات