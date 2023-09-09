ركام المبنى يتساقط فوق الرؤوس.. اللحظات الأولى لزلزال المغرب (فيديو)

وكالات:

ضرب زلزال مدمر يبلغ قوته 7 درجات على مقياس ريختر، عدة مدن في المغرب، ما أدى إلى وفاة 296 شخصا وإصابة العشرات.

ونشرت حسابات على موقع التواصل الاجتماعي إكس، اللحظات الأولى لوقوع الزلزال المدمر في المغرب، تظهر فرار المواطنين وتطاير ركام المباني فوق الرؤوس.

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية وفاة 296 شخصًا بأقاليم وعمالات الحوز ومراكش وورزازات، إثر الزلزال القوي الذي ضرب المغرب.

وضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر عددًا من مناطق المغرب، الجمعة، بينما كانت أكثرها تأثرًا الدار البيضاء ومراكش وأكادير والرباط.

ووفق وسائل إعلام محلية ودولية، استمرت الهزة الأرضية قرابة الدقيقتين، وتحدث شهود عيان عن انهيار عدد من المباني بالمدن القديمة في بعض المدن.