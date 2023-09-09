الهند تعلن استعدادها لمساعدة المغرب في أعقاب الزلزال المدمر

وكالات:

أعرب رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، استعداد بلاده لتقديم المساعدة إلى المغرب في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب عدة أقاليم، وأدى إلى وفاة 296 شخصا.

وقال مودي، في تدوينة على موقع إكس، اليوم السبت: "أشعر بألم شديد لوقوع خسائر في الأرواح بسبب الزلزال الذي ضرب المغرب. في هذه الساعة المأساوية، أفكاري مع شعب المغرب. تعازي لأولئك الذين فقدوا أحبائهم. عسى أن يتعافى المصابون في أقرب وقت. والهند على استعداد لتقديم كل المساعدة الممكنة للمغرب في هذا الوقت العصيب".

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية وفاة 296 شخصًا بأقاليم وعمالات الحوز ومراكش وورزازات، إثر الزلزال القوي الذي ضرب المغرب.

وضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر عددًا من مناطق المغرب، الجمعة، بينما كانت أكثرها تأثرًا الدار البيضاء ومراكش وأكادير والرباط.

ووفق وسائل إعلام محلية ودولية، استمرت الهزة الأرضية قرابة الدقيقتين، وتحدث شهود عيان عن انهيار عدد من المباني بالمدن القديمة في بعض المدن.