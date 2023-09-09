تغطية خاص.. زلزال المغرب يخلف دمارًا وعشرات الضحايا والمفقودين

ضرب زلزال مدمر بقوة 6.9 درجة على مقياس ريختر عدة مدن مغربية، في الساعات الأول من صباح اليوم السبت، أبرزها مراكش وضواحيها، التي شهدت سقوط عشرات القتلى، بينما لا يزال البحث جاريًا تحت أنقاض المباني المنهاردة عن ضحايا جدد.

وسجلت مراكش، جنوبي غرب العاصمة المغربية الرباط، أكثر المناطق المغربية تضررًا بالزلزال. بينما انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي الصور ومقاطع الفيديو التي ترصد آثار الانهيارات في الطرق والمباني، في وقت هرع الآلاف من السكان إلى الشوارع خوفًا من توابع الزلزال.

كما تم إخلاء المستشفى الجامعي محمد السادس في مدينة مراكش من جميع المرضى النزلاء بالمقر الرئيسي إلى مستشفى ميداني أقيم في ساحة المستشفى الجامعي، خوفًا من توابع الزلزال.

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