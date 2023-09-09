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وسائل إعلام مغربية: عشرات القتلى في الحوز ورزازات قرب مراكش (فيديو وصور)

05:03 ص السبت 09 سبتمبر 2023
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    آثار الزلزال في مراكش (4)
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    زلزال المغرب (1)
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    زلزال المغرب (2)
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    المستشفى الجامعي بمراكش
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    آثار الزلزال في مراكش (2)
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أفادت وسائل إعلام مغربية أن عشرات القتلى سقطوا جراء الزلزال المدمر في إقليمي ورزازات والحوز قرب مراكش بمملكة المغرب.

وأكدت مصادر مغربية مطلعة، مصراوي اليوم السبت، أن مدينة مراكش، جنوبي غرب العاصمة المغربية الرباط، سُجلت ضمن أكثر المناطق المغربية تضررًا بالزلزال. وأكدت المصادر أن عدة مباني في المدينة انهارت، بينما وقعت تشققات في بعض الطرق، وهرع الآلاف من السكان إلى الشوارع خوفًا من توابع الزلزال.

الزلزال ضرب عددًا من مدن المغرب وسجل 6.9 درجة على مقياس ريختر.

وقد أخلت إدارة المستشفى الجامعي محمد السادس في مدينة مراكش جنوبي غرب العاصمة المغربية الرباط، جميع المرضى النزلاء بالمقر الرئيسي إلى مستشفى ميداني أقامته في ساحة المستشفى الجامعي، خوفًا من توابع الزلزال المدمر الذي ضرب مدينة مراكش وعدة مدن مغربية صباح اليوم السبت، مسجلًا 6.9 درجة على مقياس ريختر.

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