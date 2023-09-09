خاص| أسر مغربية تفر من الزلزال إلى شوارع مدينة مراكش (صور)

حصل مصراوي، من مصادر مغربية، على صور رصدت آثار الزلزال المدمر الذي ضرب مدينة مراكش جنوبي غرب العاصمة المغربية الرباط، صباح السبت، ووصلت قوته 6.9 درجة على مقياس ريختر.

وكانت مصادر مغربية مطلعة أفادت، مصراوي، بأن مدينة مراكش سُجلت كأكثر المناطق المغربية تضررًا بالزلزال، وأكدت المصادر أن عدة مباني في المدينة انهارت، بينما وقعت تشققات في بعض الطرق، وهرع الآلاف من السكان إلى الشوارع خوفًا من توابع الزلزال.

الزلزال الذي ضرب عددًا من مدن المغرب سجل 6.9 درجة على مقياس ريختر، وقال الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، في تصريحات خاصة صباح السبت بشأنه، إنه "قد يكون أحدث دمارًا لأن تصنيفه قوي على مؤشر ريختر"، موضحًا أن الزلزال حدث في المغرب جنوبي غرب مدينة مراكش، وشعر به في المغرب عدد كبير من الناس. وتابع بأن هذه المنطقة مصنفة باعتبارها نشطة زلزاليًا.