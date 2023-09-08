رومانيا تخطط لإجراءات لحماية السكان بمناطق الحدود مع أوكرانيا

بوخارست - (د ب أ):

تعتزم الحكومة في بوخارست اتخاذ إجراءات لحماية السكان بالمناطق الرومانية الواقعة على الحدود مع أوكرانيا، في ظل الهجمات الروسية العنيفة على المنطقة الواقعة بين أوكرانيا ورومانيا.

وذكرت وكالة أنباء "آجربرس" أنه وفقا لقرار اللجنة الوطنية لمواقف الطوارئ اليوم الجمعة سيتم إنشاء أماكن وقائية تحسبا للتهديدات من الجو فضلا عن إدخال آليات تحذير في دلتا نهر الدانوب.

وتنسق نائبة رئيس الوزراء ماريان نيكشو عمل اللجنة.

وهاجمت روسيا خلال الأيام القليلة الماضية مدن ريني وإيزمائيل وكيلييا الساحلية المطلة على نهر الدانوب في أوكرانيا. وتقع هذه المدن على بعد أقل من 500 متر من الأراضي الرومانية، على مرأي من سكان البلدات الرومانية على الضفة المقابلة من نهر الدانوب.

وسقط الاثنين الماضي ما يعتقد أنه بقايا طائرة مسيرة في رومانيا، عضوة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، في منطقة غابات غير مأهولة ، في الجهة المقابلة مباشرة لميناء إيزمائيل الأوكراني.

وبحسب وزارة الدفاع الرومانية يشتبه في أنها طائرة مسيرة للتجسس غير محملة بشحنة متفجرة.