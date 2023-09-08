الطيران الإماراتي: وفاة أحد أطقم المروحية المنكوبة والبحث عن طيار مفقود
وكالات:
أعلنت هيئة الطيران المدني الإماراتي، وفاة أحد أطقم الطائرة المروحية المنكوبة، التي سقط في البحر قبالة سواحل إمارة أم القيوين، أثناء رحلة تدريب ليلية.
وأشارت الهيئة الإماراتية، إلى أن البحث جار عن طيار مفقود آخر، مؤكدة العثور على بعض أجزاء الطائرة المتحطمة.
ونشرت الهيئة بيان على موقع إكس، أكدت خلاله أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال جارية.
September 8, 2023
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