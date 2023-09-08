الخارجية السودانية: قرارات المفوضية الأفريقية لا تمثل مصالح القارة

وكالات:

ردت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الجمعة، على بيان الاتحاد الإفريقي حول لقائه بمسؤول في قوات الدعم السريع، ووصفت البيان "بالمتردي".

واعتبرت وزارة الخارجية السودانية إن "هذا السقوط من أحد كبار موظفي مكتب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي يحتاج إلى مراجعة شاملة".

وتابعت: "لن يكون غريبًا أن تتسم قرارات بعض مكتب رئيس المفوضية بازدواج المعايير وخدمة أجندة".

وكان الاتحاد الإفريقي أكد أنه يلتقي بكل الأطراف المدنية والعسكرية والاجتماعية بالسودان في إطار مساعيه لحل الأزمة.

وجاء ذلك بعدما انتقدت وزارة الخارجية السودانية لقاء رئيس مفوضية الاتحاد محمد فكي مع ممثل لقوات الدعم السريع، حسبما أفادت فضائية العربية.

وقال الاتحاد في بيان: "الاتحاد الإفريقي في مقاربته للأزمة المستمرة في السودان يلتقي بكل الأطراف المدنية والعسكرية والاجتماعية على اختلاف أنواعها بمن فيهم دعائم النظام المخلوع سنة 2019 رغم الاعتراضات الشديدة لبعض القوى التي أطاحت بذلك النظام".

وأوضح أن تلك الاتصالات تهدف إلى "التشاور معها (الأطراف) وتشجيعها على السير بشجاعة وتبصر وحكمة صوب إيقاف الاقتتال المدمر للسودان والانخراط في مسلسل سياسي عبر حوار وطني جامع لا إقصاء فيه".

وأكد الاتحاد الإفريقي على أنه "سيظل ساعياً مع الأشقاء الأفارقة والعرب وشركائه الدوليين إلى بلورة مسار سياسي مبني بقوة ومنهجية على أسس ومبادئ المنظمة القارية وقراراتها ذات الصلة".