هجوم إرهابي على جيش مالي يدفع القوات الألمانية لاتخاذ إجراءات وقائية

دكار- (د ب أ)

هاجم إرهابيون قاعدة تابعة لجيش مالي، بالقرب من مدينة "جاو" شمال شرق البلاد، اليوم الجمعة، مما دفع المئات من القوات الألمانية، المتمركزة في منطقة قريبة لاتخاذ إجراءات وقائية.

وأعلن جيش مالي عن معلومات قليلة بشأن الهجوم، الذي وقع في وقت مبكر من الصباح، بخلاف وصفه بأنه هجوم انتحاري معقد.

ووقع الهجوم على بعد حوالي 5, 1 كيلومتر من معسكر ميداني ينتشر فيه حوالي 850 جنديًا ألمانيًا.

كانت الحكومة العسكرية المؤقتة في مالي قد أعلنت أمس الخميس، إن أكثر من 60 شخصًا قتلوا في هجوم إرهابي في شمال شرقي مالي.

وتابعت الحكومة المالية في منشور على فيسبوك إن من بين الضحايا 49 مدنيا على الأقل و15 جنديا ماليا.

وقال متحدث باسم الجيش الألماني أنه بعد سماع دوي ثلاثة انفجارات، انتقلت الفرقة إلى المنشآت التي توفر الحماية في المعسكر، مضيفًا أنه لم يتم الإبلاغ عن تعرض أي من القوات الألمانية لأذى.

يشار إلى أن مالي، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 20 مليون نسمة، شهدت ثلاثة انقلابات عسكرية، منذ عام 2021، والوضع الأمني في الشمال غير مستقر بشكل كبير.

وتنتشر جماعات إرهابية، بعضها متحالفة مع ميليشيات تنظيمي القاعدة و"داعش" في مالي ودول مجاورة.