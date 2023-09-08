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BBC

سوريا تتهم وفد أمريكي بدخول البلاد بشكل غير شرعي ولقاء تنظيمات انفصالية

03:45 م الجمعة 08 سبتمبر 2023

وزارة الخارجية والمغتربين السورية

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وكالات

اتهمت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، وفد أمريكي برئاسة نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي ايثان غولدريتش مؤخراً، بالدخول بشكل غير مشروع إلى شمال شرق سوريا وإجرائه لقاءات مع التنظيمات الانفصالية والإرهابية.

وذكرت الخارجية السورية في بيان لها، أن ذلك يمثل انتهاكاً فاضحاً لسيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها ولمبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بسوريا.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين: "الادعاء بأن هذه الزيارة واللقاءات التي جرت تهدف إلى معالجة مظالم سكان دير الزور ومخاطر التدخل من الخارج في دير الزور، إنما هو كذب مفضوح يضاف إلى نهج النفاق الذي تروج له الإدارة الأمريكية التي تسرق ثروات الشعب السوري ومقدراته، وتفرض إجراءات قسرية أحادية الجانب غير شرعية ولا إنسانية ولا أخلاقية والتي تساهم بقتل السوريين دون رحمة".

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين، أن هذا التدخل السافر في الشؤون الداخلية لسوريا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ودعمها اللامحدود للمجموعات الإرهابية والميليشيات الانفصالية يظهران مجدداً الدور التخريبي للولايات المتحدة في سوريا، والذي يهدف إلى إطالة أمد الأزمة فيها وزيادة معاناة شعبها.

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