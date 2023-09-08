رئيس المجلس الأوروبي يبدي استعداد مجموعة العشرين لضم الاتحاد الأفريقي

(د ب أ)

قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل قبل انطلاق قمة مجموعة العشرين في نيودلهي إن الاتحاد الأفريقي على وشك الانضمام للمجموعة التي تضم كبرى الاقتصادات المتقدمة والناشئة في العالم.

وأشار ميشيل إلى أن التوافق بين أعضاء مجموعة العشرين على السماح بانضمام الاتحاد الأفريقي يعد "إشارة جيدة".

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي (27 دولة) هو المنظمة الإقليمية الوحيدة التي تتمتع بعضوية مجموعة العشرين حاليا.

ويتألف الاتحاد الأفريقي من 55 دولة ويضم جميع الدول الأفريقية المعترف بها دوليا على نطاق واسع، فضلا عن الصحراء الغربية المتنازع عليها، المعروفة باسم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

ورغم ذلك، لم يتضح ما إذا كان الاتحاد الأفريقي يمكن أن يصبح عضوا رسميا، حسبما صرح دبلوماسيون لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

ويمكن أن يحضر الاتحاد الأفريقي قمة مجموعة العشرين كعضو عادي لأول مرة، العام المقبل في البرازيل، أو في 2025 في جنوب أفريقيا.

وتضم مجموعة العشرين حاليًّا 19 من كبرى الاقتصادات في العالم، إلى جانب الاتحاد الأوروبي.