من هو الطيار المصري الذي لقي مصرعه في سقوط طائرة بالإمارات؟

مصراوي

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات، اليوم الجمعة، أن طائرة هليكوبتر تابعة لشركة إيروجلف، سقطت عمودية في البحر، مؤكدة أن البحث جار عن طاقمها المكون من طيارين اثنين أحدهما مصري.

لم تنشر الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات، معلومات بشأن الطيار المصري، إلّا أنّ بعض من مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا نعي باسم الكابتن كريم كامل، مؤكدين أنّه الطيار الذي كان على متن الطائرة التي سقطت مساء الخميس في البحر بالإمارات.

أحد أصدقاء الطيار الراحل نعاه على صفحته الشخصية بفيسبوك قائلًا "إنا لله وإنا إليه راجعون انتقل الي رحمة الله، زميلي كابتن طيار / كريم كامل، بشركة aerogulf أثناء تأدية مهام عمله و نرجوا الدعاء له بالرحمة و المغفرة والدعاء لأسرته بالصبر والسلوان، الله يرحمه و يرحمنا جميعا، أرجو الدعاء له في هذا اليوم في هذه الساعات اللهم تقبل منا جميعآ".

وفي صباح اليوم الجمعة، أبلغت شركة الطيران إيرو جلف، عن تحطم إحدى طائرات الهليكوبتر التابعة لها من طراز Bell 212 في البحر قبالة سواحل الإمارات العربية المتحدة في الساعة 20:07، من يوم 7 سبتمبر 2023.

ووفقا للبيان الصادر عن الشركة على موقعها الرسمي، كانت المروحية تجري عمليات تدريب روتينية بين مطار آل مكتوم الدولي ومنصة بحرية، وكانت المروحية تقل اثنين من أفراد الطاقم أحدهما يحمل الجنسية المصرية، وأخرى جنوب أفريقي، ولا ركاب على متنها.

وأكدت الشركة في بيانها أنها تعمل مع سلطات الطيران الإماراتية، وتبذل قصارى جهدها لجمع المعلومات في أسرع وقت ممكن.

وتابعت الشركة في بيانها "في هذه اللحظة، أفكارنا و صلواتنا مع طاقمنا وعائلاتهم الذين كانوا على متن المروحية. سنفعل كل ما في وسعنا لمساعدة أولئك الذين تضرروا من هذا الحادث، وسيتم إصدار المزيد من البيانات بمجرد توفر المزيد من التفاصيل".

وحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، فقد ذكرت هيئة الطيران المدني الإماراتي في بيان لها أن "الهليكوبتر من طراز Bell212، تابعة لشركة Aerogulf، وتحمل علامة التسجيل A6-ALD، كانت في رحلة تدريبية ليلية وأقلعت من مطار آل مكتوم الدولي ثم سقطت في البحر".

وأضافت الهيئة، في البيان، أن "فرق البحث والإنقاذ انتشلت الحطام، ولا يزال البحث جارياً عن طاقم الطائرة المكون من مصري وجنوب إفريقي".

وتابعت الهيئة أن "فرق البحث والإنقاذ قامت بانتشال الحطام، ولا يزال البحث جارياً عن طاقم الطائرة، وقد انتقل فريق التحقيق في الحوادث الجوية إلى الموقع".