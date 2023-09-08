اندلاع اشتباكات جديدة في مخيم عين الحلوة بلبنان وسقوط 6 جرحى

وكالات

اندلعت من جديد اشتباكات المسلحة في مخيم "عين الحلوة"، جنوبي لبنان، بين حركة "فتح" و"الإسلاميين"، ما أسفر عن سقوط 6 جرحى مدنيين، حسبما أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية، نقلًا عن الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني.

وحسبما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم الجمعة، أنه فور اندلاع الاشتباكات المسلحة في مخيم عين الحلوة، أصدرت الجامعة اللبنانية بيانًا أكدت من خلاله إغلاق فروع الجامعة في مدينة صيدا، مع تأجيل الامتحانات المقررة اليوم إلى موعد لاحق.

وأوضحت الوكالة، أن عدد كبير من أهالي مخيم عين الحلوة نزحوا على خلفية تصاعد الاشتباك بين "فتح" و"الإسلاميين"، مشيرة إلى تصاعد وتيرة الاشتباكات إلى اشتباك مسلح تستعمل فيه القذائف الصاروخية والأسلحة الرشاشة.