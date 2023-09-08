على متنها طيار مصري.. الإمارات تعلن سقوط هليكوبتر في البحر

وكالات

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات، اليوم الجمعة، أن طائرة هليكوبتر تابعة لشركة إيروجلف سقطت عمودية في البحر، مؤكدة أن البحث جار عن طاقمها المكون من طيارين اثنين.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)، ذكرت الهيئة في بيان لها أن "الهليكوبتر من طراز Bell212، تابعة لشركة Aerogulf، وتحمل علامة التسجيل A6-ALD، كانت في رحلة تدريبية ليلية وأقلعت من مطار آل مكتوم الدولي ثم سقطت في البحر".

وأضافت الهيئة، في البيان، أن "فرق البحث والإنقاذ انتشلت الحطام، ولا يزال البحث جارياً عن طاقم الطائرة المكون من مصري وجنوب إفريقي".

وتابعت الهيئة أن "فرق البحث والإنقاذ قامت بانتشال الحطام، ولا يزال البحث جارياً عن طاقم الطائرة، وقد انتقل فريق التحقيق في الحوادث الجوية إلى الموقع".