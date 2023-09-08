ترامب يهاجم الأمير هاري وزوجته ميجان بسبب الملكة إليزابيث

بي بي سي

انتقد الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، ميجان ماركل زوجة الأمير هاري، بشأن الطريقة التي تعاملت بها مع ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية، خلال فترة وجودها داخل العائلة المالكة.

وقالت صحيفة "الإندبندنت" أن ترامب ادعى خلال حديثه لبرنامج الإعلامي الأمريكي هيو هيويت في الـ 6 من سبتمبر الحالي، أن دوق ودوقة ساسكس قاما بتصرفات "مستفزة" تجاه الملكة عندما قررا التنحي عن أدوارهما كفردين بارزين داخل العائلة الملكية في عام 2020.

وتابع : "لم تعجبني الطريقة التي تعاملا بها مع الملكة، تعاملا معها بقلة احترام كبير، وكانا مصدر إحراج للعائلة المالكة، هذا لم يعجبني".

وكان ترامب قد التقى الملكة إليزابيث في وقت سابق خلال زيارة رسمية لبريطانيا استمرت 3 أيام في يونيو 2019، وقال إنه كان على علاقة ودّية للغاية مع الملكة، التي كانت تبلغ آنذاك 93 عامًا، كما اغتنم الفرصة وانتقد منافسه الديمقراطي، الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن.

ووصف ترامب الملكة بأنها كانت سيدة رائعة، "كانت ذكية جدًا، ويقظة تمامًا، والأمر يختلف عندما تشاهد بايدن، فهذا يجعلك تعتقد أنه من كوكب مختلف".

وقالت "الإندبندنت" إن ترامب أكد أنه "يختلف بشدة مع ما يفعله" دوق ودوقة ساسكس، ربما في إشارة إلى الادعاءات الصادمة التي نشرها الزوجان عن العائلة الملكية في مذكرات الأمير هاري، Spare (البديل)، ومسلسل وثائقي من 6 أجزاء على نتفلكس بعنوان "هاري وميجان".

وقال الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية: "أعتقد أن وضعهما ليس جيدًا، لكنني لم أكن أعلم أنهما لا يكنّان لي الحب. لن يكونا الوحيدين، لكني أحب أن أناقش معهما الطريقة التي تعاملا بها مع الملكة".

وبحسب الصحيفة فإن هذه ليست المرة الأولى التي يعرب فيها ترامب عن آرائه السلبية تجاه ميجان ماركل، ففي الآونة الأخيرة، قال إن دوقة ساسكس كانت "قليلة الاحترام جدا" للملكة، وذلك خلال مقابلة أجراها مع "جي بي نيوز" مع نايجل فاراج في مايو الماضي.

وقال ترامب أيضا "أنا لست من المعجبين بميغان، ولم أكن كذلك منذ البداية".

وتنحى دوق ودوقة ساسكس عن واجباتهما كفردين بارزين في العائلة الملكية عام 2020، قبل أن ينتقلا للعيش في كاليفورنيا، ومنذ ذلك الوقت، نشرا العديد من التفاصيل بشأن فترتهما مع العائلة الملكية البريطانية، خلال مقابلتهما التفصيلية مع أوبرا وينفري في مارس 2021، وحتى مسلسلهما الوثائقي على نتفلكس والسيرة الذاتية التي نشرها هاري.

ويوافق هذا الأسبوع الذكرى السنوية الأولى لوفاة الملكة إليزابيث الثانية في 8 سبتمبر 2022، وبعد وفاتها، ادعى ترامب أنه والملكة الراحلة كانا قد "تحدثا طوال الليل" خلال زيارته لبريطانيا.