إصابة رئيس وزراء إسبانيا بكورونا وغيابه عن قمة الـ20

مدريد- (د ب أ)

ألغى رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، خططه للسفر إلى قمة مجموعة العشرين في الهند، بعد أن أظهرت الاختبارات إصابته بمرض كوفيد-19 .

وقال سانشيز، في منشور على موقع "إكس" مساء أمس الخميس، الذي تحدث فيه عن نتيجة اختباره "أشعر بأني بحالة جيدة".

وأضاف أن "إسبانيا ستكون ممثلة بشكل رائع، من قبل نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد"، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن قد خضع في وقت سابق من الأسبوع للعديد من اختبارات الكشف عن الإصابة بمرض كوفيد-19، بعد أن أظهرت الاختبارات إصابة السيدة الأولى، جيل بايدن بفيروس كورونا. وأعلن البيت الأبيض مساء أمس الخميس أن الاختبار الأخير الذي خضع له الرئيس بايدن سمح له بالسفر إلى نيودلهي.

وعلى الرغم من أن إسبانيا ليست عضوا في مجموعة العشرين، إلا أنها شاركت في قمم التكتل منذ عام 2008، وينظر إليها على أنها ضيف دائم. وتتولى البلاد حاليا أيضا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي ومدتها ستة أشهر.

ويغيب أيضا الرئيس الصيني شي جين بينج عن قمة العشرين ،حسبما أعلنت وزارة الخارجية الصينية ، دون ذكر السبب .

وتشهد العلاقة بين الصين والهند البلد المضيف للقمة توترا في العلاقات. وتتقاتل الدولتان الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم على منطقة جنوب التبت وفي شرق الهند.

كما أعلن المتحدث باسم الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحضر القمة أيضا، ولن يشارك بكلمة عبر الفيديو، وسينوب عنه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.