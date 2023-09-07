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أصوات الرشاشات لا تهدأ.. إطلاق نار كثيف بين مسلحين في مخيم عين الحلوة بلبنان (فيديو)

11:26 م الخميس 07 سبتمبر 2023

إطلاق نار كثيف بين مسلحين في مخيم عين الحلوة بلبنا

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وكالات:

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، باندلاع اشتباكات في مخيم عين الحلوة جنوبي لبنان، بين حركة فتح ومجموعات مسلحة.

وانتشرت مقاطع فيديو للاشتباكات العنيفة بين الطرفين، والتي أدت إلى موجة نزوح من المخيم تحسبا لاتساع رقعة الاشتباكات.



وشهد مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين قرب صيدا جنوب لبنان ، في نهاية يوليو الماضي، اشتباكات بين عناصر من "حركة فتح " وعناصر من مجموعات إسلامية، استمرت عدة أيام، وأسفرت عن مقتل 11 شخصا وسقوط أكثر من 60 جريحا، وتسببت بأضرار جسيمة بالممتلكات والبنى التحتية داخل المخيم وفي محيطه.

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إطلاق نار مخيم عين الحلوة مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين حركة فتح لبنان

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