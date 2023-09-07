أصوات الرشاشات لا تهدأ.. إطلاق نار كثيف بين مسلحين في مخيم عين الحلوة بلبنان (فيديو)

وكالات:

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، باندلاع اشتباكات في مخيم عين الحلوة جنوبي لبنان، بين حركة فتح ومجموعات مسلحة.

وانتشرت مقاطع فيديو للاشتباكات العنيفة بين الطرفين، والتي أدت إلى موجة نزوح من المخيم تحسبا لاتساع رقعة الاشتباكات.

#لبنان



● لن يتحمل لبنان ولا المخيم الإنجرار لمعــrكة طويلة الأمد، ومنذ أن عادت الاشتبــlكــlت والاتصالات تجري على أعلى المستويات من أجل الوصول لاتقاق وقف إطلاق النــlر داخل مخيم #عين_الحلوة pic.twitter.com/bEo2kXWe2W — أحمد الأشرم (@AhmadRAshram) September 7, 2023







⭕️عاجل اشتباكات عنيفة في مخيم عين الحلوه .#لبنان_مخيم_عين_الحلوة_صيدا pic.twitter.com/OGTOXzf8c6 — nabil awkal (@nabil200023) September 7, 2023

نزوح العائلات وهروبهم بسبب الإشتباكات في مخيم عين الحلوة pic.twitter.com/KIae76uyRM — bintjbeil.org (@bintjbeilnews) September 7, 2023

وشهد مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين قرب صيدا جنوب لبنان ، في نهاية يوليو الماضي، اشتباكات بين عناصر من "حركة فتح " وعناصر من مجموعات إسلامية، استمرت عدة أيام، وأسفرت عن مقتل 11 شخصا وسقوط أكثر من 60 جريحا، وتسببت بأضرار جسيمة بالممتلكات والبنى التحتية داخل المخيم وفي محيطه.