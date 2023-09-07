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BBC

تعيين ريمون سيما المعارض لرئيس الجابون المخلوع رئيسًا للوزراء

07:02 م الخميس 07 سبتمبر 2023

الرئيس الانتقالي للجابون بوريس أوليجي نجيما

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وكالات

عينّ رئيس الجابون الانتقالي الجنرال بوريس أوليجي نجيما الخميس، ريمون ندونغ سيما، الخبير الاقتصادي والمعارض الشرس للرئيس المخلوع علي بونجو، رئيس وزراء انتقالياً، بحسب مرسوم تلي عبر التلفزيون الحكومي.

وندونج سيما (68 عاماً) تولّى بين العامين 2012 و2014، رئاسة الوزراء في عهد بونجو، لكنّه ما لبث أن ابتعد عن النظام متّهماً إياه بسوء إدارة البلاد، ووصل به الأمر إلى حدّ الترشّح ضدّ بونجو في الانتخابات الرئاسية في 2016 ومن ثم في 2023.

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الجنرال بوريس أوليجي نجيما الجابون الانتخابات الرئاسية علي بونجو

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