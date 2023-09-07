تعيين ريمون سيما المعارض لرئيس الجابون المخلوع رئيسًا للوزراء

وكالات

عينّ رئيس الجابون الانتقالي الجنرال بوريس أوليجي نجيما الخميس، ريمون ندونغ سيما، الخبير الاقتصادي والمعارض الشرس للرئيس المخلوع علي بونجو، رئيس وزراء انتقالياً، بحسب مرسوم تلي عبر التلفزيون الحكومي.

وندونج سيما (68 عاماً) تولّى بين العامين 2012 و2014، رئاسة الوزراء في عهد بونجو، لكنّه ما لبث أن ابتعد عن النظام متّهماً إياه بسوء إدارة البلاد، ووصل به الأمر إلى حدّ الترشّح ضدّ بونجو في الانتخابات الرئاسية في 2016 ومن ثم في 2023.