اعتقال مصريين لضلوعهم في موجات الهجرة غير الشرعية بإيطاليا

(د ب أ)

أعلن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي اليوم الخميس، عن اعتقال 16 تونسيا ومصريين اثنين لضلوعهم في عمليات هجرة غير شرعية.

وقال الوزير الإيطالي، إنه جرى اعتقال المصريين الليلة الماضية، لثبوت مسؤوليتهما في المساعدة والتحريض على الهجرة غير النظامية، فيما اعتقل التونسيين خلال العملية نفسها، بتهمة العودة غير الشرعية إلى إيطاليا.

وتواجه إيطاليا موجة تدفق عالية من مهاجري شمال أفريقيا وجنوب الصحراء والشرق الأوسط، مع تسجيل عمليات إنزال يومية على سواحل الجزر الإيطالية.

ووصل إلى إيطاليا أكثر من 50 ألف مهاجر خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين. ومع ذلك قال بيانتيدوزي إن إيطاليا تمكنت بشكل عام من الصمود أمام تأثير هذه الموجة.

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء "الإجراءات التي يتخذها الجهاز القضائي وقوات الشرطة ضد المتاجرين بالبشر مستمرة".

وتابع الوزير الإيطالي "مكافحة شبكة المتاجرين هي التزام تعهدت به الحكومة، لمنع المجرمين عديمي الضمير من إثراء أنفسهم من خلال تأجيج ظاهرة الهجرة غير النظامية وتعريض المهاجرين أنفسهم لمخاطر جسيمة".