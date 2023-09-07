السعودية واليابان توقعان على مذكرة تعزيز الحوار الاستراتيجي

الرياض - ( د ب أ)

وقعت المملكة العربية السعودية واليابان، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في مختلف المجالات بينهما خاصة في شأن الحوار الاستراتيجي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن مراسم توقيع مذكرة التفاهم جاءت خلال استقبال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، بالرياض، وزير خارجية اليابان يوشيماسا هاياشى.

عقب ذلك، ترأس وزير الخارجية السعودي، ونظيره الياباني، الاجتماع الأول للحوار الاستراتيجي بين الوزيرين، جرى أكد الجانبان على عمق العلاقات بين البلدين، وأهمية مواصلة التنسيق والتعاون على مختلف الأصعدة".

كما بحث الجانبان سبل تعزيز التنسيق المشترك في المجالات السياسية، وتكثيف التنسيق الثنائي والمتعدد الأطراف بما يحقق مصالح البلدين.

وتستضيف الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الرياض الاجتماع الوزاري المشترك الخليجي- الياباني الذي يضم وزراء خارجية دول المجلس ووزير خارجية اليابان يوشيماسا هاياشي الذي وصل العاصمة السعودية مساء أمس قادما من القاهرة .