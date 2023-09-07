ارتفاع عدد الإصابات بالكوليرا إلى 117 حالة في كردستان العراق
(بي بي سي)
أعلن وزير الصحة في إقليم كردستان العراق، اليوم الخميس، تسجيل 117 حالة إصابة مؤكدة بمرض الكوليرا في الإقليم، متوقعا زيادة عدد الإصابات.
وقال إن سبب تفشي الكوليرا مؤخرا في مناطق الإقليم يعود إلى عدة أسباب منها المجاري، ومدى نظافة مياه الشرب وطريقة معالجتها، وتأمينها للأحياء والمناطق السكنية.
وأشار إلى أن جميع الحالات أُكدت في مختبرات السليمانية وأربيل، ووُثِّقت لدى وزارة الصحة في بغداد ومنظمة الصحة العالمية.
وتعتبر المنطقة حاضنة لبكتيريا المرض بحسب المسؤولين، وأعلن في نهاية شهر أغسطس الماضي عن تسجيل عشر إصابات بمرض الكوليرا، وذكر أن المرض يتفشى سنويا في المحافظة وفي أنحاء العراق كافة.
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