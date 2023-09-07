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BBC

أمير قطر يدعو إلى مفاوضات سلام تشمل كل القوى السودانية

03:45 م الخميس 07 سبتمبر 2023

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

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الدوحة - (د ب أ)

أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، موقف دولة قطر الداعي إلى وقف القتال في السودان، وانتهاج الحوار والطرق السلمية لتجاوز الخلافات.

وأعرب أمير قطر، خلال جلسة مباحثات رسمية عقدها اليوم مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان الذي يزور الدوحة، عن تطلع بلاده إلى "انخراط كل القوى السياسية السودانية في مفاوضات واسعة بعد الوقف الدائم للنزاع العسكري، وصولا إلى اتفاق شامل وسلام مستدام يحقق تطلعات الشعب السوداني الشقيق في الاستقرار والتنمية والازدهار".

وثمن الشيخ تميم، في هذا الصدد، الجهود الإقليمية والدولية والمساعي الحميدة الهادفة لإنهاء النزاع وتحقيق الاستقرار في السودان.

بدوره، عبر البرهان عن شكره وتقديره للأمير تميم على موقف دولة قطر الداعم للسودان حكومة وشعبا، وبما يخدم الاستقرار والتنمية فيها.

ووفق وكالة الأنباء القطرية ( قنا )، تم خلال الجلسة بحث مختلف التطورات في السودان، حيث أطلع رئيس مجلس السيادة الانتقالي أمير قطر على مستجدات الأوضاع والتحديات التي يواجهها السودان.

كما تناولت الجلسة بحث سبل دعم وتنمية العلاقات القائمة بين البلدين، بالإضافة إلى مستجدات الأحداث إقليميا ودوليا.

ووفق الوكالة، عقد الشيخ تميم والبرهان لقاء ثنائيا تناولا فيه أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان البرهان وصل إلى الدوحة، في وقت سابق اليوم، في زيارة عمل إلى قطر.

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