وزير الخارجية الأردني: بلادنا ليست مستعدة لاستقبال المزيد من اللاجئين السوريين

وكالات

أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الخميس، أن "مستقبل اللاجئين السوريين سيكون في بلدهم، عندما تتوفر ظروف العودة الطوعية لهم"، حسبما أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية، نقلًا عن قناة "المملكة" الأردنية.

وقال الصفدي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأيرلندي ميهال مارتن، في عمّان، إن "الأردن لن يكون قادرًا على استقبال المزيد من اللاجئين السوريين".

وشدد وزير الخارجية الأردني، على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي كله مسؤولية توفير العيش الكريم الذي هو حق لهؤلاء اللاجئين".

وأضاف أن "الأردن مستمر في التعاون مع الأشقاء والشركاء من أجل إنهاء الأزمة السورية وتوفير الظروف التي تضمن توفير حياة كريمة آمنة للسوريين في وطنهم".