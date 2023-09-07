رئيس الموساد السابق: إسرائيل تمارس الفصل العنصري بحق الفلسطينيين

(بي بي سي)

تحدث رئيس الموساد السابق، تامير باردو، عن تطبيق إسرائيل لنظام الفصل العنصري، في الضفة الغربية، وذلك عندما طُلب منه وصف احتلال إسرائيل للضفة الغربية.

واتهم رئيس الموساد الحكومة الإسرائيلية بتطبيق نظام الفصل العنصري في معاملتها للفلسطينيين في الضفة.

وينضم باردو في تصريحاته تلك إلى قائمة متنامية من المسؤولين الإسرائيليين السابقين الذين يقولون إن الفلسطينيين يعاملون باعتبارهم مواطنين من الدرجة الثانية.

ترأس تامير الموساد من عام 2011 حتى عام 2016. لكنه لم يوضح إن كان لديه نفس المعتقدات عندما كان يرأس الموساد، لكنه أشار إلى أنه يعتقد أن المسألة الفلسطينية من القضايا الأكثر إلحاحا وتأتي قبل البرنامج النووي الإيراني.

ويقول المسؤولون المتقاعدون الذين تضمهم القائمة إن حقوق الفلسطينيين تنتهك بشكل واسع في الضفة الغربية المحتلة، وأثارت تصريحاتهم خاصة باردو غضب الساسة اليمينيين في إسرائيل، ونعتها رئيس الحكومة بأنها "مخزية وكاذبة".

وتامير أحدث مسؤول إسرائيلي سابق ذي رتبة عالية، يخلص إلى أن معاملة إسرائيل للفلسطينيين في الضفة الغربية تصل إلى مستوى الفصل العنصري، في إشارة إلى نظام الأبارتايد في جنوب أفريقيا الذي انتهى في عام 1994.