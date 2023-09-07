اعتقال زوجة رئيس زامبيا السابق بتهمة السرقة

لوساكا - (د ب أ)



أعلنت شرطة زامبيا إلقاء القبض على إستير لونجو، زوجة رئيس السابق للبلاد، إدجار لونجو، بتهمة السرقة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الخميس، عن داني موالي، نائب مسؤول العلاقات العامة في شرطة زامبيا، قوله في بيان له، إن إستير تم اتهامها مع أربعة آخرين، بسرقة سيارة، وتم احتجازهم أمس الأربعاء.

وأضاف موالي أن السيدة الأولى السابقة متهمة أيضا بأنها لديها ممتلكات يعتقد أنها جاءت نتيجة لعائدات جريمة.

من ناحية أخرى، قال محامي الدفاع عنها، ماكيبي زولو، في مقابلة أجريت معه، إن التهم الموجهة لإستير "منافية للعقل تماما". وقد تم إطلاق سراح لونجو والمتهمين الآخرين بعد احتجازهم لدى الشرطة، في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء.

ومن جانبه قال موالي في بيان صباح اليوم الخميس: "تم إطلاق سراح جميع المشتبه بهم الخمسة بموجب كفالة تم دفعها للشرطة، قيد مثولهم أمام المحكمة".