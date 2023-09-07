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الرئيس الفرنسي: لا يمكن رفع العلم الروسي في أولمبياد باريس

01:13 م الخميس 07 سبتمبر 2023

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

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باريس - (د ب أ)

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنه لا يمكن رفع العلم الروسي خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس العام المقبل.

وقال ماكرون في مقابلة مع صحيفة "ليكيب" مساء الأربعاء "بالتأكيد العلم الروسي لا يمكن تواجده في أولمبياد باريس، أعتقد أن هناك إجماع على ذلك".

وأضاف الرئيس الفرنسي "روسيا ليس لها مكان في الوقت الذي ترتكب فيه جرائم حرب وعندما تقوم بترحيل الأطفال، أريد أن يكون قرارا توافقيا من قبل العالم الأولمبي ، ليس من مهام الدولة المضيفة أن تقرر ما تفعله اللجنة الأولمبية الدولية".

وأكد ماكرون إلى أن العالم الأولمبي ينبغي أن يقرر المكان الذي سيشغله الرياضيون الروس "الذين استعدوا طوال حياتهم... والذين من الممكن أن يكونوا أيضًا ضحايا للنظام... كيفية التفرقة بين الرياضيين الروس المتواطئين وضحايا النظام؟ هذا هو السؤال الحقيقي".

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