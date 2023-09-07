استهداف ميناء إزمائيل في أوديسا بواسطة مسيرات روسية

كييف - (د ب أ)

قال حاكم منطقة أوديسا أوليه كيبر اليوم الخميس إن طائرات روسية مسيرة ألحقت أضرارا بمنشآت البنية التحتية لميناء إزمائيل وبمخزن للحبوب وبمبنى إداري بجنوب منطقة أوديسا خلال الليل.

وأضاف كيبر، عبر "تليجرام"، أن الهجمات الروسية أسفرت عن إصابة شخص واحد بجروح، بحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وقال كيبر أنه يتم بذل الجهود لإصلاح الأضرار.

ودوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في منطقة أوديسا لمدة ثلاث ساعات تقريبا.

يشار إلى أن تلك هي الموجة الرابعة من هجمات الطائرات المسيرة الروسية ضد منطقة إزمائيل خلال الأيام الخمسة الماضية.

ومن ناحية أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم الخميس إحباط محاولة أوكرانية لشن هجوم بثلاث طائرات مسيرة على أهداف في روسيا، واحدة دمرت في منطقة موسكو الكبرى، واثنتان في مقاطعة روستوف.

وقالت الوزارة، في بيان عبر موقع تليجرام، "في السابع من سبتمبر، في نحو الساعة الثالثة صباحا بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة نظام كييف الإرهابي شن هجوم بثلاث طائرات مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية"، وذلك وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وأضاف البيان "دمرت قوات الدفاع الجوي ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية، منها اثنتان فوق أراضي مقاطعة روستوف وواحدة فوق منطقة رامنسكوي بمنطقة موسكو".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية نفذت ضربات "انتقامية" على مناطق إنتاج وتخزين الطائرات المسيرة الأوكرانية.