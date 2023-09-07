إعلان

BBC

الصين تعتزم إرسال وفدًا رفيع المستوى إلى كوريا الشمالية

11:58 ص الخميس 07 سبتمبر 2023

الصين

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

بكين - (د ب أ)

تعتزم الصين إرسال وفدها الثاني رفيع المستوى إلى كوريا الشمالية في أقل من شهرين، قبل زيارة متوقعة من قبل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون إلى روسيا والتي قد تتطرق إلى صفقات أسلحة.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، في خبر موجز اليوم الخميس، إن الوفد الصيني بقيادة عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني ليو جوه تشونج سيتوجه إلى كوريا الشمالية للمشاركة في الاحتفالات بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيس البلاد السبت المقبل، بحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وأكدت الصين أن زيارة ليو ستبدأ غدا الجمعة.

وزار وفد صيني أكبر برئاسة لي هونج تشونج، وهو أيضا عضو في المكتب السياسي المكون من 24 عضوا، في يوليو الماضي بيونج يانج لإحياء ذكرى نهاية الحرب الكورية، فيما كانت أول زيارة لكوريا الشمالية منذ أن أغلق كيم حدود بلاده في بداية الجائحة.

سوق مصراوى

الصين وفد صيني كوريا الشمالية الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون روسيا

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
استهداف ميناء إزمائيل في أوديسا بواسطة مسيرات روسية
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market