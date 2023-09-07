باكستان تطالب كابول بصد هجمات المتطرفين

إسلام أباد - (د ب أ)

دعت إسلام أباد كابول إلى كبح جماح المتشددين الإسلاميين الذين يُقال إنهم يستخدمون مخابئهم في أفغانستان لشن هجمات عبر الحدود في باكستان.

وقال الجيش الباكستاني إن عشرات المسلحين شنوا هجوما على مواقع حدودية في منطقة شيترال بشمال باكستان أمس الأربعاء، مما أسفر عن مقتل أربعة جنود.

وقالت إسلام أباد إن المسلحين ينتمون إلى حركة طالبان الباكستانية، وإن هجماتهم تم تنسيقها من ولايتي كونار ونورستان في أفغانستان.

وصدت قوات كوماندوز باكستانية الهجمات بعد عدة ساعات من المعارك المسلحة في المنطقة الجبلية، مما أسفر عن مقتل 12 مسلحا وإصابة العشرات.

وقال الجيش الباكستاني اليوم الخميس إنه يتوقع من الحكومة الأفغانية "الوفاء بالتزاماتها ومنع الإرهابيين من استخدام الأراضي الأفغانية".

وجاءت هجمات المسلحين في شيترال بعد ساعات من تبادل لإطلاق النار بين القوات الباكستانية ومقاتلي حركة طالبان الأفغانية على الحدود.

وتزايدت أعمال العنف في باكستان منذ استيلاء حركة طالبان الأفغانية على السلطة في عام 2021.

وقتلت حركة طالبان الباكستانية، وهي جماعة تختلف عن جماعة طالبان الأفغانية رغم أنها تتبع نفس التفسير المتشدد للإسلام السني، نحو 80 ألف باكستاني خلال عقود من أعمال العنف.

وتم صد سلسلة من الهجمات التي بدأتها حركة طالبان الباكستانية في عام 2014، لكنهم يسعون إلى إعادة تنظيم صفوفهم في أفغانستان منذ سقوط كابول في أيدي حركة طالبان الأفغانية.