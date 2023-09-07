إدانة أردنية لخطوة بابوا غينيا بفتح سفارة لها في القدس

عمان - ( د ب أ )

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية اليوم الخميس، قيام بابوا غينيا الجديدة بفتح سفارة لها في القدس.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية ( بترا) عن الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي قوله، في بيان اليوم، إن "فتح السفارة في القدس خطوة مرفوضة ومدانة، وتعد خرقا صارخا وجسيما للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

وشدد على أن "أية إجراءات أو قرارات تهدف لتغيير وضع مدينة القدس أو مركزها القانوني، باطلة وغير شرعية ومنعدمة الأثر القانوني"، مبينا أن "تحقيق السلام العادل والشامل طريقه الوحيد حل الدولتين استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، والوصول إلى حل عادل ودائم يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".