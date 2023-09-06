الصحة العالمية: حالات كورونا تشهد ارتفاعا مجددا

جنيف- (د ب أ)

قالت منظمة الصحة العالمية، إن عدد حالات العدوى بفيروس كورونا المستجد تشهد ارتفاعا من جديد في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس في جنيف اليوم الأربعاء: "نواصل متابعة اتجاهات مقلقة لكوفيد- 19 قبل فصل الشتاء في نصف الكرة الأرضية الشمالي".

وذكرت ماريا فان كيرخوف، كبيرة خبراء فيروس كورونا لدى منظمة الصحة العالمية، أنه خلال الشهور الأشد برودة، التي باتت قريبة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، يتعرض الأشخاص لخطر أكبر للإصابة بالعدوى لأنهم يقضون وقتا أطول في أماكن مغلقة.

وبحسب المنظمة الأممية، تزداد حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا مجددا في الشرق الأوسط وآسيا، فيما تشهد أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا ارتفاعا في حالات النقل إلى المستشفى بسبب كوفيد- 19.

وأضافت فإن كيرخوف: "نقدر عدد الأشخاص الذين يتلقون العلاج من كوفيد في المستشفى بمئات الآلاف حاليا".

ودعا خبراء منظمة الصحة العالمية، الأشخاص الأكبر سنا والفئات الأكثر عرضة للإصابة إلى الحصول على جرعة معززة في حال الحاجة إليها.

ووفقا لفان كيرخوف، تحمي لقاحات كوفيد المتاحة حاليا أيضا من أمراض شديدة ومن الوفاة في حالة الإصابة بسلالات أحدث من الفيروس.

وأفاد الخبراء بأنه في تلك الأثناء، تم تسجيل 42 حالة فقط على مستوى العالم في 11 دولة من سلالة "بي إيه. 2 .86" الجديدة، المعروفة باسم بيرولا، التي ترصدها المنظمة منذ منتصف أغسطس.