أردوغان يكشف النقاب عن ملامح برنامج تركيا الاقتصادي

أنقرة- (د ب أ)

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، النقاب عن ملامح البرنامج الاقتصادي متوسط المدى الذي أعدته حكومته للفترة القادمة.

وقال أردوغان، في خطاب ألقاه بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة، وأوردته وكالة أنباء "الأناضول" التركية: "تماشيا مع هدفنا المتمثل في جعل تركيا أقوى وأكثر أمنا وازدهارا، فإننا نكشف عن خارطة طريقنا الأولى للاقتصاد من خلال البرنامج متوسط المدى".

وتمنى الرئيس التركي أن يكون البرنامج مفيدا للبلاد والأمة والاقتصاد، وهنأ جميع المساهمين بإعداده، مؤكدا أن البرنامج الاقتصادي متوسط المدى سيشكل أيضا خارطة طريق شاملة للاقتصاد التركي، خلال الفترة بين عامي 2024 و 2026.

وبيّن أردوغان، أن بلاده تهدف خلال ثلاثة أعوام، إلى تحقيق توازن بنمو الاقتصاد تقوده استثمارات القطاع الخاص ذات القيمة المضافة العالية بنسبة 5ر4% في المتوسط.

وتابع: "لن نتخلى عن النمو الاقتصادي في برنامجنا متوسط المدى"، وأردف: "سنزيد صادراتنا من السلع والخدمات إلى مستويات تاريخية".

وأوضح أردوغان، أن أولوية بلاده تتمثل في "إزالة الدمار الذي خلفه الزلزال وزيادة فرص العمل مع نمو اقتصادي متوازن وخفض التضخم إلى خانة الآحاد وتحسين توزيع الدخل".

وبين أن بلاده تهدف عبر البرنامج إلى زيادة التوظيف بمعدل وسطي 909 آلاف شخص، وإجمالي 2.7 مليون شخص سنويا، وجعل معدل البطالة في خانة الآحاد.